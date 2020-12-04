Очередной антирекорд по заболеванию коронавирусом установлен в Воронежской области сегодня, 4 декабря. Об этом сообщили в региональном оперштабе. За последние сутки было зарегистрировано 360 заразившихся, тогда как вчера эта цифра была на 7 человек меньше.

С момента начала пандемии общее количество заболевших COVID19 составило 35 828 человек. Колл-центр по коронавирусу, который работает по номеру 122, переведен на круглосуточный режим по распоряжению губернатора области.

Марина Хоружая