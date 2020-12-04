Страшное происшествие случилось в одной из школ Острогожска 1 декабря. Там, во время урока физкультуры, стало плохо 15-летнему школьнику. В местную районную больницу подросток был доставлен уже без сознания, спасти парня не удалось.

Никаких повреждений на теле ученика обнаружено не было, следователи назначили судмедэкспертизу (по ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела). Следственное управление регионального СК инициировало доследственную проверку по факту смерти школьника.

Марина Хоружая