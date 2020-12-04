Несмотря на стремительный рост коронавирусной инфекции в нашем регионе, губернатор Александр Гусев решил ослабить некоторые ограничения. Послабления касаются собственников, имеющих жилье в многоквартирных домах — им разрешили проводить общие собрания ТСЖ и жилищных кооперативов. Обязанность по соблюдению эпидемиологических мер возложена на данные организации.

Соответствующие изменения были внесены в указ о противоковидных мерах сегодня, 4 декабря.

Марина Хоружая