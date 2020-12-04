Воронежская область получила отказ от министерства образования и науки в создании в регионе научно-образовательного центра.

Как сообщает «Коммерсант Черноземье» соответствующий проект не набрал необходимого количества баллов.

Создатели воронежской концепции планируют подать модернизированную заявку еще раз в будущем году. Правительство обещало создать еще 5 НОУ в 2021 году.

Воронежцы презентовали в министерстве проект «Цифровые инновации в экономике». Предполагалось скооперировать такие вузы как ВГУТ, ВГУ, ВГУИТ, ВГАУ, ВГМУ, ВГПУ и ВГЛТУ и бизнес-партнёров концерн «Созведие», «Росэлектронику» и Сбербанк.

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