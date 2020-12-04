Какой принял Армению Никол Пашинян, когда вступал в должность премьер-министра в мае 2018 года?

Это была вполне успешная республика, у которой хватало ресурсов как на обеспечение себя самой, так и на поддержку Арцаха. Республика активно развивалась. Так, рост ВВП в 2017 году, предшествовавшем смене власти на волне фактически государственного переворота, составлял около 9%. Максимальный вклад в этот рост был от нахождения Армении в составе Евразийского экономического союза, от углубления торгово-экономических связей с Россией.

В Армении была выстроена надёжная система безопасности, в том числе в рамках нахождения республики в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

И вот – прошло около 2,5 лет, и Армения успела превратиться в разобщённую страну, где давно не испытывали такого удара по национальным чувствам как в последнее время. Речь, безусловно, о ситуации, которая сложилась в стране во время боевых действий в Нагорном Карабахе и после их окончания. И хотя де-юре Арцах к Армении не имел и не имеет никакого отношения, но в Ереване прекрасно понимают: потеря части Арцаха для каждого армянина – это потеря фактически частички национальной гордости, души.

В этой связи возникает вопрос: как же так вышло, что Армения оказалась в таком положении? Отвечают на этот вопрос многие из тех армян, которые проживают как в стране, так и за её пределами. Основная причина и проблема – политика Никола Пашиняна.

Премьер практически сразу же после вхождения в кабинет начал, что называется, рубить с плеча. Активно начал «зачистку» военной верхушки, прошёлся по специальным службам Республики Армения, начал атаки на генералитет, который имел непосредственное отношение к ОДКБ. На этом фоне разрастались НКО, которые спонсировались из фонда Джорджа Сороса. Многие из тех, кто ранее в этих НКО состояли, не без коррупционной составляющей вдруг оказались в высших органах власти Армении.

При этом Пашинян решил показать себя этаким Наполеоном, откровенно провоцируя азербайджанскую сторону. Его пляски в Шуши с заявлениями о том, что эта земля была, есть и будет армянской, не могли не вызвать определённых эмоций в Баку. Президент Азербайджана уже после окончания военных действий в Карабахе, когда Шуши перешёл под азербайджанский контроль, неоднократно припоминал Пашиняну о тех его плясках…

Сегодня же те, кто ранее входил в круг сторонников Никола Пашиняна, всеми правдами и неправдами пытаются откреститься от того, кого ещё совсем недавно считали своим лидером. Люди стали понимать, что сам Пашинян и стал человеком, приложившим наибольшие усилия для того, чтобы внушительная часть Арцаха отошла под контроль Баку, а десятки тысяч армян потеряли бы свой кров.

Ужасно выглядели те кадры, когда жителям Арцаха приходилось сжигать свои дома, чтобы те не достались азербайджанским войскам. Многие даже выкапывали из могил гробы с родственниками, чтобы вывезти их и перезахоронить в Армении.

Такое Пашиняну не могут простить ни рядовые армянские граждане, ни те, кто ещё вчера, как уже было отмечено, входил в его окружение. Кстати, его бывшие сторонники отмечают определённое параноидальное поведение премьера. Пашинян видит чуть ли не в каждом соотечественнике заговорщика и готов идти на жёсткие репрессивные меры. Благо, суды, многие из которых остаются вне зависимости от премьера, оправдывают тех, кого задерживали на улицах во время акций протеста.

Пашинян всеми силами пытается удержаться за власть, хотя подавляющее большинство граждан активно выступают за его отставку. Люди прекрасно понимают, что человек, который пришёл к власти на волне хаоса, который посеял новый хаос и оставил многих без крова и без надежды на будущее, не может находиться у руля республики. В противном случае это может завершиться для Армении чем-то ещё более негативным, вплоть до полного раскола и потери национальной идентичности, а это настоящая пропасть для республики.

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Фото voron-news.ru