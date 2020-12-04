Экономическая целесообразность диктует свои правила транспортировки грузов. Одно из наиболее эксплуатируемых направлений торговых контактов – пути из Юго-Восточной Азии и в Европу и обратно. На сегодняшний день основной трафик, например, от крупнейших портов Китая и Японии до крупнейших портов Германии и Нидерландов проходит через Суэцкий канал и Гибралтарский пролив. При этом такой путь существенно протяжённее варианта, который связан с использованием Северного морского пути. Доставка грузов через СМП позволяет компаниям сократить не только финансовые затраты, но и затраты по времени. Сегодня это кратчайший морской маршрут из Западной Европы в Восточную Азию.

В последнее время с ростом актуальности использования Северного морского пути возросли и инсинуации отдельных зарубежных стран. При этом инсинуации идут сразу по нескольким направлениям. Это и заявления экологов, которых деятельность стран НАТО в Арктике не беспокоит, а деятельность России по сопровождению грузовых судов ледокольным флотом вдруг обеспокоила. Это и возгласы о том, что Российская Федерация якобы не имеет права на то, чтобы считать Северный морской путь своим. Заявления из серии «СМП – общая для всех государств, входящих в Арктический Совет, транспортная магистраль».

Стоит отметить, что это явное лукавство.

Во-первых, нужно внимательнее посмотреть на нынешний состав Арктического Совета. Большинство членов этой международной структуры – страны НАТО: США, Канада, Исландия, Дания, Норвегия. В этой связи возникает явный риск того, что Североатлантический военный блок под лозунгами о «международном статусе» Северного морского пути собирается действовать по привычным для себя принципам – продвигать свою инфраструктуру всё дальше и дальше – в том числе на арктический регион. Зачем это может быть нужно НАТО? Ответ прост: через северные маршруты проходят не только торговые пути, но и гипотетические траектории полёта межконтинентальных баллистических ракет. НАТО, и главным образом, конечно, США, пытаются закрепиться поближе к арктическим берегам Российской Федерации, чтобы продолжить попытки ограничить возможность ответного ракетного удара в случае нападения на Россию. Эта концепция укладывается в программу развития американской глобальной ПРО. Напомним, что объекты таковой США всё ближе двигают к границам РФ.. В качестве примера можно назвать элементы системы ПРО в румынском Девеселу и польском Редзиково.

Во-вторых, нужно отметить, что Северный морской путь – это линия с меняющимися координатами (в связи с тем, что проложить транспортный коридор в арктических льдах раз и навсегда по одной линии попросту невозможно физически). И эта линия, меняя свои географические показатели, проходит либо в границах территориального моря (12 морских миль от побережья), либо в границах исключительной экономической зоны (200 морских миль) или континентального шельфа РФ. Линия Северного морского пути устанавливается статьёй 5.1 КТМ Российской Федерации.

Исходя из этих параметров СМП, можно однозначно говорить о том, что все заявления о якобы «международном его статусе», не имеют под собой никакой логической почвы. В любом случае траектория СМП такова, что основная его часть находится в территориальных водах России. И это автоматически (на основании международного морского права) говорит о том, что без согласования с Россией проходить по этому пути не имеет права ни одно иностранное судно. Мало того, нужно учитывать, что по СМП часто проходят суда государств, вообще не входящих в Арктический Совет. Без согласования с Россией такие суда попросту не имеют права пришвартоваться в российских портах в случае необходимости. А таких случаев в морской практике бывает немало, в том числе варианты со стихийными бедствиями, ЧП на борту самих кораблей и т.п.

В связи с этим любые инсинуации против российской юрисдикции над Северным морским путём разбиваются о букву международного права. Из-за расположения линии СМП режим плавания по нему может определять только Российская Федерация, как бы ни хотели иного все те, кто пытается оспаривать статус северной водной артерии.

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Фото voron-news.ru