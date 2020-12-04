С 36-летней жительницы Воронежской области Надежды Беловой требуют 400 тысяч и обвиняют в экстремизме за комментарий, оставленный в интернете под статьей, в которой рассказывалось о теракте в Архангельске 31 октября 2018 года. В тот день 17-летний парень подложил у входа в здание регионального управления ФСБ взрывчатку. Произошел взрыв, в результате которого юноша погиб, а трое сотрудников ФСБ были ранены.

В своем комментарии, написанном в тот же день, наша землячка оправдывала действия подростка. В мае этого года против Надежды Беловой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет») В минувшую пятницу Вторым Западным окружным военным судом на выездном заседании в Воронеже признал Надежду Белову виновной в том, что она публично оправдывала терроризм. Жительнице Воронежской области также назначен штраф 400 000 рублей (гособвинитель настаивал на штрафе 500 тыс) Обвиняемая Надежда Белова после вынесения приговора сказала, что после выплаты штрафа навсегда уедет из России.

Марина Хоружая