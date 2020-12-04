Учащиеся школы № 40 Ленинского района записали видео-обращение к московским школьникам накануне знаменательного события в истории нашей Родины – Дня воинской славы России, ознаменовавшего начало контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Этот день отмечается 5 декабря.

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила врага на 150—300 километров от столицы.

В своих выступлениях воронежские школьники с восхищением вспоминали о подвигах защитников Москвы, читали стихи известных советских поэтов, посвященные славным страницам истории Великой Отечественной войны.

Следует отметить, что в Ленинском районе среди школьников серьезно развито военно-патриотическое движение, созданы отряды Юнармии, музеи боевой славы, ребята ведут поисковую работу. Одна из улиц района названа в честь 5 декабря.

— Битва за Москву — один из переломных моментов в Великой Отечественной Войне. Советские солдаты показали всему миру, что способны сломать хребет фашизму. И успешно сделали это. Отрадно видеть, как молодежь трепетно и с интересом относится к истории нашей Родины, способствует ее изучению и надежно держит в своих руках будущее России, — поделился впечатлениями глава Ленинского района Сергей Ситников.

Сегодня бойцы юнармейского отряда «Следопыты с улицы Краснознаменной» направили свое обращение московским коллегам из школы «Новокосино» имени Героя Советского Союза адмирала А.П. Михайловского.