Парковка автомобилей на ряде участков возле площади Ленина в Воронеже будет ограничена сегодня, 5 декабря.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, причиной запрета стали работы по монтажу опор электросети.

Автомобилистов предупредили, что с 23 часов 5 декабря по 17 часов 6 декабря на участке площади Ленина со стороны областной библиотеки имени Никитина (от Плехановской до Платонова) парковка будет запрещена.

С 23 часов 4 декабря по 17 часов 5 декабря парковку ограничат возле площади Ленина со стороны Театра оперы и балета от ул. Кирова до ул. Плехановская.

А на участке от ул. Плехановской и ул. Дзержинского до площади Ленина нельзя будет парковаться с 23 часов 6 декабря до 17 часов 7 декабря.

Граждан, которые передвигаются за рулем на автомобилях, просят руководствоваться знаками на дорогах.