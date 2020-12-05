Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента. Он будет заниматься вопросами связей с международными организациями.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Сам Чубайс на своей страничке в соцсети написал, что предстоящая работа ему лично интересна.

— На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично, — написал чиновник в «Фейсбуке».

Фото facebook.com/anatoly.chubays