Специалисты из Роспотребнадзора назвали районы Воронежской области, в которых зафиксирован большой рост числа людей, заразившихся COVID-19.

Лидерами в этом процессе стали Кантемировский, Бобровский и Петропавловский районы.

Ненамного от них отстают Таловский, Россошанский, Эртильский и Богучарский муниципалитеты.

Менее всего прибавлюсь больных коронавирусом в Аннинском и Хохольском районах.

Днем ранее власти сообщили о том, что за стуки в Воронежской области были зарегистрированы 360 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это стало абсолютным рекордом с начала выявления больных с COVID-19.

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