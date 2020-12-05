В Воронежской области назвали районы с наибольшим приростом пациентов с коронавирусом
Специалисты из Роспотребнадзора назвали районы Воронежской области, в которых зафиксирован большой рост числа людей, заразившихся COVID-19.
Лидерами в этом процессе стали Кантемировский, Бобровский и Петропавловский районы.
Ненамного от них отстают Таловский, Россошанский, Эртильский и Богучарский муниципалитеты.
Менее всего прибавлюсь больных коронавирусом в Аннинском и Хохольском районах.
Днем ранее власти сообщили о том, что за стуки в Воронежской области были зарегистрированы 360 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это стало абсолютным рекордом с начала выявления больных с COVID-19.
Фото pixbay.com
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