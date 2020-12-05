В Воронеже камера наружного видеонаблюдения системы комплексной безопасности «Крепость» запечатлела момент массового ДТП.

Запись выложила на Youtube охранная организация.

На съемке видно, на в припаркованные во дворе дома автомобили на полной скорости врезается машина. В результате удара было повреждено три автомобиля. Виновник аварии думал ровно секунду, после чего надавил на газ и умчался с места ДТП.

В «Крепости» сообщили, что злодей, потерял во время удара государственный номер. Собственно, по нему и нашли «нехорошего человека».

Материалы были переданы в правоохранительные органы, который и занимаются делом по заявлению потерпевших.

Видео и фото СКБ «Крепость»