Аномально холодная погода ожидается в Воронежской области в ближайшие 5 дней: с 5 по 9 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сообщается, что температура воздуха на семь и более градусов будет ниже среднесуточной климатической нормы. А ночью ожидается мороз до 22 градусов ниже нуля.

Спасатели предупреждают воронежцев о соблюдении осторожности во время резкого похолодания. Особенно в плане соблюдения правил пожарной безопасности.

Берегите пожилых людей, детей и больных.

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