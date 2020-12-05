Различия между первым и вторым штаммами в вирусных геномах являются доказательством того, что человек был повторного инфицирован коронавирусом.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Михаила Лебедева, ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По его словам, выраженные различия в вирусных геномах, между первым и вторым штаммами, могут подтвердить не рецидив первичного заражения COVID-19, а наличие повторного заболевания.

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