Снос старейшего хлебозавода в Воронеже на улице Ф. Энгельса вышел на финальную стадию.

«Вести Воронеж» сообщает, что от бывшего предприятия осталось всего несколько стен, а внутри все разрушено.

Сам демонтаж происходит с перерывами на вывоз мусора. По наблюдениям местных жителей, сегодня, 5 декабря, будет «последним днем Помпеи», когда что-то от старого хлебозавода еще можно увидеть.

Ранее сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал кое-кого уволить за снос хлебозавода.

А полиция, в свою очередь, разыскивает хулигана, который смонтировал на ныне снесенной крыше здания нецензурную надпись.