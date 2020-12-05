В Воронеже на финальную стадию вышел снос старинного хлебозавода
Снос старейшего хлебозавода в Воронеже на улице Ф. Энгельса вышел на финальную стадию.
«Вести Воронеж» сообщает, что от бывшего предприятия осталось всего несколько стен, а внутри все разрушено.
Сам демонтаж происходит с перерывами на вывоз мусора. По наблюдениям местных жителей, сегодня, 5 декабря, будет «последним днем Помпеи», когда что-то от старого хлебозавода еще можно увидеть.
Ранее сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал кое-кого уволить за снос хлебозавода.
А полиция, в свою очередь, разыскивает хулигана, который смонтировал на ныне снесенной крыше здания нецензурную надпись.
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