9 человек скончались за сутки от коронавируса в Воронежской области.

Такую печальную статистику опубликовал региональный оперштаб. Всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 933 воронежца.

На сегодняшний день излечились более 33 тысяч пациентов. Подтвержденных диагнозов «коронаврусная инфекция» насчитали более 36 тысяч.

Накануне специалисты из Роспотребнадзора назвали районы Воронежской области, в которых зафиксирован большой рост числа людей, заразившихся COVID-19.

Лидерами в этом процессе стали Кантемировский, Бобровский и Петропавловский районы.

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