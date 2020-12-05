За сутки в Воронежской области от коронавируса скончались 9 человек
9 человек скончались за сутки от коронавируса в Воронежской области.
Такую печальную статистику опубликовал региональный оперштаб. Всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 933 воронежца.
На сегодняшний день излечились более 33 тысяч пациентов. Подтвержденных диагнозов «коронаврусная инфекция» насчитали более 36 тысяч.
Накануне специалисты из Роспотребнадзора назвали районы Воронежской области, в которых зафиксирован большой рост числа людей, заразившихся COVID-19.
Лидерами в этом процессе стали Кантемировский, Бобровский и Петропавловский районы.
Фото pixbay.com
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