Доктор Мясников рассказал, как по общему анализу крови человек может выявить у себя опасные заболевания, такие как болезнь щитовидки, онкозаболевания и болезни желудочно-кишечного тракта. Главные показатели, на которые нужно обратить внимание- эритроциты, лейкоциты и гемоглобин.

Если пониженный гемоглобин может у женщин может быть оправдан ежемесячной потерей крови (во время менструации всегда снижаются показатели железа) , то мужчины должны при низком гемоглобине насторожиться сразу — это показатель сбоев в работе ЖКТ или онкологии.

Повышенные лейкоциты говорят о том, что в организме протекает воспалительном процессе, а пониженные эритроциты могут быть следствием дефицита фолиевой кислоты, что приводит к эндокринным нарушениям.

Числовые границы норм, определенные для каждого параметра, по утверждению доктора Мясникова, весьма условны и в 10% случаев не совпадают с общепринятыми величинами. Связано это с индивидуальными особенностями некоторых людей.

Марина Хоружая