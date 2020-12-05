За просьбу прекратить есть в салоне, водитель такси получил удар по лицу и лишился полутора тысяч рублей
В Северном микрорайоне Воронежа произошел неприятный инцидент. Ехавшие в такси пассажиры, попросили остановить водителя возле киоска с быстрой едой, и затарившись фастфудом принялись за трапезу прямо в салоне автомобиля. Водитель потребовал прекратить пиршество и не сорить в салоне. На что пассажиры стали требовать с таксиста возврата денег.
Когда тот отказался возвращаться деньги, так как он уже прибыл на вызов и какое-то расстояние успел их прокатать, один из пассажиров (26-летний кабардино-балкарец) ударил водителя по лицу и отнял полторы тысячи рублей, после чего нахальные пассажиры покинули салон авто и скрылись.
Пострадавший водитель такси тут же отправился в полицию, где написал заявление на обидчиков. Личность одного из них полицейские установили быстро.
Марина Хоружая
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