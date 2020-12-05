Обустройство набережной в Отрожке уже не за горами, в октябре проект был признан лучшим в областном ежегодном конкурсе «Территория идей» (в нем принимают участие воронежцы, которые ратуют за развитие общественных пространств, находящихся рядом с местами их проживания). Набережная микрорайона Отрожка заняла первое место в номинации «Лучшая эскиз-идея обустройства смотровой площадки или набережной».

Теперь по этому эскизу будет разработан рабочий проект обустройства и смета на его воплощение. Эскиз-идея предполагает объединение набережной в единую ландшафтно-рекреационную территорию со сквером «Молодежный». Напомним, что ранее проект обустройства сквера стал победителем конкурса проектов по поддержке местных инициатив и благодаря инициативе жителей в сквере установили лавочки и фонари, поменяли плитку)

Марина Хоружая