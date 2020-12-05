Врач-диетолог Инна Заикина обнародовала малоизвестный факт о том, что чеснок, который всегда считался очень полезным продуктом, спасающим от простуды, может нанести серьезный урон организму. По мнению врача, чеснок является очень агрессивным продуктом и если его употреблять ежедневно, можно спровоцировать аллергию. Употребление данного продукта на голодный желудок и вовсе приведет к заболеваниям ЖКТ (стимулируя выделение желудочного сока и желчи, чеснок вызывает обострение язвы желудка, панкреатит, рефлюкс, желчнокаменную болезнь).

Не стоит забывать, что если употреблять чеснок регулярно и в больших количествах, то тело человека приобретет специфический запах (особенно изо рта и потовых желез).

Врач считает, что употреблять чеснок можно и нужно, но во всем надо знать меру.

Марина Хоружая