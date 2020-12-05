В Воронеже определился лучший эскиз обустройства набережной
Победителем конкурса Воронежской области «Территория идей» в номинации «Лучшая эскиз-идея обустройства смотровой площадки или набережной» стал Проект обустройства набережной в Железнодорожном районе в Отрожке.
Данный конкурс проводится публично и открыто каждый год с целью вовлечение граждан в местах их проживания в процесс разработки и реализации проектов по обустройству территорий и развитию общественных пространств. Одновременно создается и банк новых идей.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, эскиз уже победил на отборочном конкурсе в муниципалитете в октябре 2020 года. В соответствии с эскиз-идеей теперь разработчики создадут сметную документацию и рабочий проект.
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