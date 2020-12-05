Победителем конкурса Воронежской области «Территория идей» в номинации «Лучшая эскиз-идея обустройства смотровой площадки или набережной» стал Проект обустройства набереж​ной в Железнодорожном районе в Отрожке.

Данный конкурс проводится публично и открыто каждый год с целью вовлечение граждан в местах их проживания в процесс разработки и реализации проектов по обустройству территорий и развитию общественных пространств. Одновременно создается и банк новых идей.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, эскиз уже победил на отборочном конкурсе в муниципалитете в октябре 2020 года. В соответствии с эскиз-идеей теперь разработчики создадут сметную документацию и рабочий проект.