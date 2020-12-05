Теперь, помимо Турции, Кубы, ОАЭ и Мальдивских островов, россияне вскоре смогут отдыхать и на Кипре — 1 марта он откроет для жителей нашей страны свои границы. Об этом заявил министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос.

Для экономики Кипра это является важным событием, ведь в условиях пандемии поток туристов в островную республику практически прекратился (за зиму и весну отдыхать туда приехало на 85% меньше людей, чем за аналогичный период 2019 года). К слову, в прошлом году ВВП Кипра более чем на 20% обеспечил туризм и смежные отрасли.

Чтобы окончательно не уронить экономику, Кипр решил открыть границы. Власти поняли, что позволить себе еще один карантинный туристический сезон они попросту не могут. Старт открытию границ дали и надежды правительства Кипра на долгожданную и приближающуюся вакцинацию от коронавируса.

Предполагается, что жители Кипра получат более 150 тысяч доз вакцин компаний Astra Zeneca и BioNTech/Pfizer. Для островного государства, с населением не превышающим миллиона человек, этого вполне достаточно. Власти предполагают, что к 1 марта будет привито уже достаточное количество киприотов.

Также власти Кипра объявили, что прилететь в их страну смогут жители любых государств без предъявления ПЦР-тестов, если они были привиты от COVID-19. Единственный нюанс — учитываться будут лишь вакцины, которые прошли сертификацию в Евросоюзе. Российские же туристы, которых ждет вакцинация «Спутником V», должны будут сделать ПЦР-тест за несколько часов до вылета на Кипр и сразу после прилета в страну отдыха. Не факт, что такие сложности придутся по душе российским туристам, на которых Кипр возлагает большие надежды.

Марина Хоружая