День волонтера, отмечаемый 5 декабря, в этом году отличает особенность — рост популярности добровольчества в стране среди самых разных групп общества. В Ленинском районе, традиционно, волонтерское движение развито среди школьников.

Национальный день добровольца (волонтера) мы отмечаем 5 декабря. Этот праздник всех небезразличных к проблемам ближнего и будущего всего человечества, праздник неравнодушных и деятельных людей, готовых бескорыстно помогать нуждающимся.

Почти 2 млн человек зарегистрировано на портале DOBRO.ru. Более 160 тыс. волонтеров приняли участие во Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Например, в 13-й школе работает волонтерский отряд «Светлый».

В канун даты, волонтеры встретились с учениками, с теми, кто может заниматься добровольчеством, и рассказали о том, кто такие волонтеры и как ими стать.

У каждого из спикеров своя волонтерская история, свой опыт добровольца. В завершении встречи поздравили тех, кто получил волонтерскую книжку. Пожелали удачи и смелости в реализации добрых дел.

Идейные вдохновители отряда даже написали стихи к важной дате:

«День добровольца(волонтера), как его ни назови,

В нем дорога доброй воли,

Только доброго пути.

Добрых дел, как звезд на небе,

Сосчитать — не перечесть.

Люди доброй воли рядом,

Много их. Хвала и Честь!»