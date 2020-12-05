Специалистами Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона были исследованы все мутации коронавируса, предотвращающие связывание трех моноклональных антител. В результе учеными была найдена мутация коронавируса, которая позволяет «ускользать» от антител, потому что они не распознают вирус.

Выяснилось, что некоторые мутации касались белкового сегмента, который называется рецептор-связывающий домен (RBD). Данным рецептором вирус пользуется, для проникновения в клетки. Одна из мутаций маскировала вирус от антител, а другие ускользали от одного из трех антител (некоторые подобные мутации часто встречаются у заразившихся коронавирусом, а противостоящая всем антителам мутация найдена в Нидерландах и Дании)

Напомним, что в России с начала пандемии выявлено уже 2.4 миллиона человек, а по всему миру — 66 млн., из которых 1.5 млн. скончались, а 45 млн. удалось вылечиться.

Марина Хоружая