Наверное у каждого из нас Новый год ассоциируется с запахом мандаринов. Сейчас как раз самое время этих фруктов, которые россияне закупают килограммами и с удовольствием поглощают. Многие думают, что чем больше мандаринов человек съест, тем лучше — это ведь витамин С! Да и запах, который появляется при чистке этого фрукта, создает радостное новогоднее настроение. Помимо так необходимого организму витамина С, в мандаринах также присутствуют витамины группы В, витамин А, каротин, кальций, магний и фосфор. Кстати, есть их рекомендуется с белыми прожилками, так как в них содержится клетчатка, благодаря которой нормализуется процесс усвоения углеводов.

Однако, не так безопасен данный фрукт, как многим из нас кажется. По словам врача-диетолога НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, кандидата медицинских наук Фатимы Дзгоевой, суточная норма потребления мандаринов составляет всего 4 штуки.

При этом терапевт, диетолог и заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание», кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева утверждает, что всегда рекомендует этот фрукт своим пациентам, так как из-за небольшого количества содержащихся в нем калорий, он очень помогает людям с лишним весом следить за фигурой. Правда речь здесь идет преимущественно о здоровых людях, ведь мандарины могут запросто вызвать обострение болезней ЖКТ (поэтому категорически не рекомендуется употреблять их на голодный желудок!). А еще они могут привести к аллергии (аллергическая реакция возникает на масла в кожице мандарина).

Марина Хоружая