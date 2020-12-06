Снос зданий бывшего хлебозавода на улице Ф. Энгельса в Воронеже проверит прокуратура.

Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка может проходит до одного месяца, так как ревизорам необходимо получить объяснения от значительного числа чиновников и изучить большой объем документов.

Напомним, что вчера, 5 декабря, процесс сноса зданий хлебозавода вышел на финальную стадию. Местные жители сообщили, что в районе бывшего предприятия наблюдаются только стены, которые к концу дня могут быть разрушены.

Ранее сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал кое-кого уволить за снос хлебозавода.

Фото Яндекс. Карты