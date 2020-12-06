Прокуратура в Воронеже проверит снос хлебозавода
Снос зданий бывшего хлебозавода на улице Ф. Энгельса в Воронеже проверит прокуратура.
Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Проверка может проходит до одного месяца, так как ревизорам необходимо получить объяснения от значительного числа чиновников и изучить большой объем документов.
Напомним, что вчера, 5 декабря, процесс сноса зданий хлебозавода вышел на финальную стадию. Местные жители сообщили, что в районе бывшего предприятия наблюдаются только стены, которые к концу дня могут быть разрушены.
Ранее сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал кое-кого уволить за снос хлебозавода.
Фото Яндекс. Карты
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