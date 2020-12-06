Все больше «сверхраспространителей» коронавируса фиксируют в России.

Как пишет РИА Новости со ссылкой Николая Дурманова, доктора медицинских наук, ведущего канала «Доктор», эксперта по биобезопасности, наибольшее распространение болезни может исходить не от тех пациентов, у кого присутствуют ярко выраженные симптомы, а у тех людей, у которых коронавирус активно в организме размножается. При этом человек может выглядеть абсолютно здоровым — внешних признаков заболевания у него может и не наблюдаться.

К сожалению, выявить такого «сверхраспространителя» COVID-19 можно только с помощью анализа.

— Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление, — говорит Дурманов.

Защититься от такого носителя можно только соблюдая необходимые меры безопасности. «Так как оснований для проверки бессимптомного носителя отсутствуют. По словам медика, так модно подозревать любого здорового гражданина. Поэтому носите маски и перчатки.

Напомним, что по состоянию на 5 декабря за стуки 9 человек скончались от коронавируса в Воронежской области.

Такую печальную статистику опубликовал региональный оперштаб. Всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 933 воронежца.

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