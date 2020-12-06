Водителя, который, припарковавшись, перегородил автомобилем проезд к мусорным бакам, наказали местные жители в микрорайоне Боровое Воронежа.

Фотографии проведенной «спецоперации» 5 декабря выложили в соцсети «Вконтакте» в группе «Типичный Воронеж». Мстители забросали машину отходами, а в довершение ко всему водрузили на крышу выброшенный кем-то матрац и коробки.

На стекле автомобиля водителю прикрепили «черную метку» — послание с разъяснением вынесенного местной общественностью «приговора».

— Уважаемый человек, не ставьте здесь свой автомобиль, из-за него мусоровоз не может забрать мусор, — написали в письме эгоистичному автовладельцу.

Один из местных жителей, наблюдавший за ситуацией, сообщил в комментарии:

— Весь день наблюдал за тем, как люди накидывали на эту машину мусор. Кто- то кинул что-то похожее на шпатлёвку. Стоял автомобиль часов с 10 если не раньше. Из-за него не забрали мусор. Ближе к 4 часам вышел молодой человек, ругался, матерился и раскидывал мусор.

Фото vk.com/cityvrn