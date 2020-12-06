С 15-градусных морозов начнется предстоящая рабочая неделя в Воронежской области.

По информации регионального Гидрометцентра, столбик термометра в ночь на понедельник, 7 декабря, опустится до значений 13-15 градусов ниже нуля.

Осадков в этот день не ожидается. Днем температура воздуха на улице повысится до 7-9 градусов мороза.

В областном центре в понедельник метеорологи обещают солнечную погоду, без осадков. Ночью будет мороз до -13 градусов. Днем ожидается до 6 градусов мороза. Ветер восточный 3,4 м/с.

К концу рабочей недели морозы немного уменьшатся.

Напомним, что 5 декабря МЧС передало штормовое предупреждение об аномально холодной погоде, которая ожидается в Воронежской области с 5 по 9 декабря.

Температура воздуха на семь и более градусов будет ниже среднесуточной климатической нормы. Спасатели предупреждают воронежцев о соблюдении осторожности во время резкого похолодания.

Фото pixbay.com