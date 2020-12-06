Бывший президент Украины Леонид Кравчук за невыполнение его страной Минских соглашений предложил отключить от международных платёжных систем Россию.

В частности, бывший партаппаратчик КПСС заявил, что на контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось добиться существенных подвижек на переговорах в Минске, пишет ТАСС.

По словам Кравчука, он будет требовать и других санкций против России.

Напомним, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе, должна выполнить Украина. В документе подробно прописывается порядок выполнения договоренностей. Однако украинские власти все время заявляют о невозможности их выполнения. Остановить войну на востоке страны правительство Украины не хочет, прежде всего, из-за коррупционных схем, которые используются во время боевых действий, а также из-за боязни реакции радикально настроенных украинских националистов.