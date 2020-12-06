42-летний житель Грибановского района погиб в ДТП, которое произошло 5 декабря в Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, происшествие случилось в 15.15 в селе Верхний Корочан.

Мужчина ехал на мопеде «Орион» и, не справившись с управлением, врезался в опору линии электропередач.

От полученных травм водитель умер на месте.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото pixbay.com