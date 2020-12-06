В Воронежской области ДТП со столбом насмерть разбился водитель мопеда
42-летний житель Грибановского района погиб в ДТП, которое произошло 5 декабря в Воронежской области.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, происшествие случилось в 15.15 в селе Верхний Корочан.
Мужчина ехал на мопеде «Орион» и, не справившись с управлением, врезался в опору линии электропередач.
От полученных травм водитель умер на месте.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото pixbay.com
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