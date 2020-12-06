Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ сообщает, что количество россиян, не оплачивающих свои долги, выросло за год на 20% — таких граждан стало на 700 тысяч больше. В общей сложности, количество жителей нашей страны, которые не могут теперь выехать из России за границу, составило 4.1 миллионов человек. В прошлом году на начало ноября таких людей было 3.4 млн.

За первые десять месяцев текущего года было вынесено 7,5 млн. постановлений о временном ограничении права на выезд из страны, сообщили в ФССП. Напомним, что приставы могут ограничить человека в выезде из страны, если его долги превышают 30 тысяч рублей (а по некоторым видам задолженности — 10 тыс.)

Многие россияне даже не знают, что за ними числятся какие-то штрафы или долги, поэтому, чтобы упростить данный процесс, премьер-министр Михаил Мишустин подписал в конце ноября постановление, согласно которому пользователи портала «Госуслуги» теперь будут автоматически получать извещения о возбуждении исполнительного производства. Поэтому люди, собирающиеся за границу, сразу будут видеть, какие долги числятся за ними по алиментам, административным штрафам и налогам.

Мариина Хоружая