Количество заболевших коонавирусом в нашем регионе продолжает расти — вот уже который день Воронежская области ставит антирекорды. За последние сутки количество только официально зарегистрированных заболевших в области составило 375 человек (это те, кому делали ПЦР-тесты) Напомним, что вчера заразившихся было 373 и Воронежская область занимает уверенное 9-е место по росту заболеваемости в стране.

В общей сложности, по данным оперштаба, в Воронежской области 36 576 заразившихся на сегодняшний день. Из них выздоровело 34 380 человек (+451 за сутки), скончалось 945 человек (+12 за сутки).

По неофициальным данным, всего ежедневно заболевает ковидом порядка 1000 человек. Не учтенные в статистике люди это те, у кого нет возможности сделать платный тест (а бесплатного добиться очень сложно), а также родственники заболевших и те, кто близко с ними контактировал (к примеру, одноклассники), которых по какой-то причине, не проверяют.

В целом по России также наблюдается прирост заболевших: за минувшие сутки было зарегистрировано 29 039 новых случаев заражения, тогда как вчера эта цифра была — 28 782 (за все время пандемии — 2 460 141 заразившийся). А вот умерло от ковида за последние сутки меньше людей — сегодня 457 человек, вчера — 508 (за все время пандемии, в общем по стране — 43 141 умерших). Выздоровело за сутки 21 342 россиянина (всего 1 937 738 выздоровевших).

Если говорить о Москве, то за минувшие сутки там зафиксировали 7512 заражения, в Московской области — 1 295.

В мире число зараженных ковидом достигло 66 млн. 913 тысяч человек, из которых 14 млн. 984 тысяч было зарегистрировано в США, 9 млн. 645 тысяч — в Индии, 6 млн. 577 тысяч — в Бразилии и 2 млн. 281 тысяча — во Франции. Количество людей, жизни которых унес коронавирус, составило 1 млн. 536 тысяч человек по всему миру.

Марина Хоружая