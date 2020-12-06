Холодная волна воздуха накроет в ближайшие сразу несколько российских регионов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ожидается, что в это период температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы, что синоптики считают опасным явлением.

В перечень регионов, где наступит резкое похолодание вошла и Воронежская область. Также холодная волна воздуха будет наблюдаться в Татарстане, Астраханской, Самарской, Оренбургской, Тамбовской областях.

5 декабря по Воронежской области было передано штормовое предупреждение от МЧС о наступлении аномальных морозов в течение 5 дней.

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