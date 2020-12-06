Согласно проведенному анализу, который был проведен путем изучения данных о бронировании ночлега с июня по октябрь текущего года, аналитики пришли к выводу, что Воронеж вошел в число самых популярных городов у россиян, следующих к морю на автомобиле. Также популярными в этом плане городами стали Краснодар, Липецк и Каменск-Шахтинский. Ну а рекорды по-прежнему бьют Ростов-на-Дону и Волгоград — в этих городах спрос на жилье по сравнению с прошлым годом, вырос в 2,5 раза.

Эксперты отметили также, что в этом году, в связи с ограничениями на выезд за границу, значительно увеличилось число российских туристов, которые путешествуют на машине. Естественно, по пути на юг, многие останавливаются посмотреть и на другие удивительные места, которыми полна наша страна. Среди самых популярных в нашем регионе оказались Дивногорьев, Кудыкина гора и Воргольские скалы (Липецкая обл.), а в Ростовской области — полуостров тюльпанов.

Также в этом году наш город попал в список самых популярных автобусных направлений. Как выяснилось, в Воронеж из Москвы чаще всего россияне едут на автобусе.

МАрина Хоружая