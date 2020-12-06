Правительство Москвы рассчитывает привить от коронавируса порядка 7 миллионов человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, что масштабная вакцинация дала старт в России 5 декабря. Пока бесплатная вакцина доступны лишь медикам, врачам и соцработникам. В дальнейшем от ковида планируют прививать и другие категории граждан. Стоит отметить, что вакцинация будет добровольной.

Марина Хоружая