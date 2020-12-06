Россиян, которые родились на Южных Курилах, в США давно называют японцами. В инструкции для розыгрышей грин-карт, черным по белому написано, что рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, считаются подданными Японии, а те, кто родился на Южном Сахалине — жителями России.

Напомним, что Кан Чан Ир (новый посол Южной Кореи в Японии) назвал Курильские острова оккупированными Россией и призвал Токио начать работу по вопросу компенсаций за принудительный труд во время Второй мировой войны.

Тогда, по итогам войны, между Москвой и Токио не был заключен мирный договор, так как территориальный спор относительно южной части Курил, решен не был. Японцы называют Южные Курилы (острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи) северными территориями, не признавая над этими территориями российского суверенитета. США поддерживает позицию Японии, тогда как Россия не признает факта данного спора.

Марина Хоружая