Уже сегодня, 6 декабря, начался сбор вопросов к президенту России Владимиру Путину, который ответит на них в время ежегодной большой пресс-конференции, которая состоится 17 декабря.

Отправить свои вопросы могут через специальное приложение для смартфонов. Напомним, что общение Владимира Путина с россиянами из-за пандемии пройдет в онлайн-формате (президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево). Журналисты из регионов выйдут на связь со специальных площадок, организованных в их городах. А представители зарубежных и федеральных СМИ будут задавать свои вопросы из Центра международной торговли.

Марина Хоружая