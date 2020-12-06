В Воронеже в Центральном парке заработал каток под отрытым небом.

Катания начинаются с 10 часов и длятся до 21.30. Не имеющие коньков могут взять их напрокат

Посещение спортивного сооружения платное: от 100 до 200 рублей.

В городском парке «Алые Паруса» на улице Арзамасской каток откроется уже в ближайшее время. Лед на площадке уже имеется. Осталось решить некоторые рабочие вопросы.