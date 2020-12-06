Следственный комитет подтвердил информацию о том, что по делу оставленной в коляске девочки будут вызывать воронежских женщин, которые в прошлом году стали мамами. А вот информация о том, что у каждой из них будут брать ДНК-тест, подтвержден не была — сотрудники правоохранительных органов сказали, что это тайна следствия.

Полицейские до сих пор продолжают искать биологическую мать малышки, которую в конце лета ночью нашли в коляске на улице Писарева. Сотрудники правоохранительных органов прикинули, что если «найденышу» на вид примерно полтора года, то искать нужно тех, кто рожал в первом полугодии 2019-го. Несмотря на то, что бедной девочке уже нашли семью, ее настоящих родителей необходимо наказать. против них возбуждено дело по ст.125 УК РФ («Оставление в опасности») (расследование ведет следственный отдел по Левобережному району).

Следователи разослали поручения во все подразделения полиции, в том числе в районы области.

Марина Хоружая