Мы уже писали о том, что маленькая девочка Маша Федоткина с диагнозом СМА (спинально-мышечная атрофия), выигравшая укол за 170 млн. руб, готовится к нему, находясь с мамой в московской больнице. У Маши взяли все анализы, в том числе и на коронавирус, и готовили к инъекции «Золгенсмы», которая может спасти ей жизнь. Предполагалось, что укол Маше сделают 3 декабря, но вводить лекарство врачи отказались, так как у Маши внезапно началась простуда (а при ней не делают даже прививки).

Малышка с мамой продолжают находиться в московской клинике и ждут спасительного укола. Врачи говорят, что эффект будет виден лишь через три месяца после введения препарата. Также девочке нужно будет пройти реабилитацию, ведь дорогостоящий укол очень токсичен и оказывает сильное влияние на работу печени.

Марина Хоружая