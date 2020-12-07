Список памяти воронежских медиков, скончавшихся в пандемию, увеличился до 12 человек
До 12 человек увеличился список памяти воронежских медиков, которые, помогая другим пациентам, скончались в пандемию COVID-19.
Накануне сообщили еще о трех врачах, чью жизнь унес коронавирус.
Так от COVID-19 скончался 74-летний Виталий Слепцов, врач Давыдовской участковой больницы в Лискинском районе, хирург.
Также инфекция унесла жизнь 65-летнего Сергея Пегусова, кандидата медицинских наук, замдекана лечебного факультета Воронежского медуниверситета имени Н.Н. Бурденко, инфекциониста.
55-летний Сергей Пошукайлов, врач областной клинической инфекционной больницы, физиотерпевт, скончался от вируса в БСМП.
Ранее в скорбный список попали 9 воронежских медиков.
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