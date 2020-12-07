Морозная погода, которая сейчас наблюдается в Воронежской области стала причиной образования крепкого льда на водоемах, а, заодно, и началом массовой зимней рыбалки.

В социальных сетях публикуются фото многочисленных рыбаков, сидящих на морозе с удочками, а некоторые умудряются продемонстрировать хороший улов.

В группе «Твой и мой Воронеж» в соцсети «Вконтакте» выложили фотографию, сделанную в Павловском районе, где на реке Осередь в ожидании добычи сидят десятки рыбаков. Народу высыпало столько много, что некоторые стали жаловаться, что им некуда присесть с удочкой.

— Ситуация с рыбаками в районе довольно острая — не хватает льда. Павловский район, — написал фотограф.

Фото группы «Мой и твой Воронеж»