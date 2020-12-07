Автомобиль «БМВ» с частично закрытом номером был замечен на автотрассе в Воронеже.

Владелец прикрыл идентификатор машины обычной медицинской маской, которые в последнее время используют граждане для походов в магазины и другие заведения, в целях защиты от коронавируса.

Автомобилист, по всей видимости, защищается совсем от другого — камер наблюдения, которые фиксируют нарушения ПДД.

Фотографию выложили в группе «Типичный Воронеж». На снимке видна «корма» белой «БМВ» с госномером Е53***36. Звездочкой обозначены закрытые маской символы: одна цифра и две буквы. Можно ли идентифицировать автомобиль по оставшемся знакам знают только сотрудники ГИБДД, которые по всей видимости, устроят на наглого автомобилиста «охоту» за нарушение правил дорожного движения.

За умышленно скрытый госномер положен штраф 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца.

Фото группы «Типичный Воронеж»