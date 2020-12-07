Гранатометчики ЗВО уничтожили танки условного противника под Воронежем
Под Воронежем на недавно открытом полигоне «Криница» впервые прошли учения гранатометчиков.
Как сообщает телеканал «Звезда», бойцы Западного военного округа отстрелялись из гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» по танкам условного противника.
Одновременно на военных полигонах ЗВО стартовали практические занятия в рамках сборов с гранатометчиками. Они проходят в Курской, Белгородской, Брянской, Московской и Смоленской областях. В учениях принимают участие более двух тысяч военных общевойсковой армии.
В течение месяца гранатометчики будут совершенствовать знания в умения точно рассчитывать расстояние и квалифицировать цель, уничтожать бронетехнику неприятеля, вводить поправки на внешние условия, уничтожать живую силу проивника выстрелами со взрывателями мгновенного действия ВОГ-17. Половина занятий проходит с использованием приборов ночного видения в темное время суток.
Фото ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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