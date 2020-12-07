Под Воронежем на недавно открытом полигоне «Криница» впервые прошли учения гранатометчиков.

Как сообщает телеканал «Звезда», бойцы Западного военного округа отстрелялись из гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» по танкам условного противника.

Одновременно на военных полигонах ЗВО стартовали практические занятия в рамках сборов с гранатометчиками. Они проходят в Курской, Белгородской, Брянской, Московской и Смоленской областях. В учениях принимают участие более двух тысяч военных общевойсковой армии.

В течение месяца гранатометчики будут совершенствовать знания в умения точно рассчитывать расстояние и квалифицировать цель, уничтожать бронетехнику неприятеля, вводить поправки на внешние условия, уничтожать живую силу проивника выстрелами со взрывателями мгновенного действия ВОГ-17. Половина занятий проходит с использованием приборов ночного видения в темное время суток.

Фото ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»