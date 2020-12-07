Два человека погибли за минувшие сутки во время пожаров в Воронежской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, один пожар случился в Воронеже на улице Ворошилова, 21.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире 6 декабря в 18 часов. На месте пожара спасатели обнаружили труп 81-летней пенсионерки. Огнем повреждены на площади 3 кв. м мебель, пол, постельные принадлежности.

В Каширском районе 7 декабря в 00.50 загорелся 2-квартирный жилой дом на улице Свободы в селе Запрудское. К тушению привлекались 2 единицы техники и 8 человек. Возгорание ликвидировали в 1.32. На месте пожара нашли тело 44-летнего мужчины. Также огонь повредил комнату площадью 18 кв. м.

В г. Боброве 6 декабря на улице Колхозная в 22.49 произошел пожар в жилом доме. Пострадала женщина, которая получила ожоги рук. Поврежденным огнем оказался коридор 3х4 метров.

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