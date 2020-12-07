67-летний мужчина погиб в ДТП 6 декабря в Таловском районе Воронежской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария случилась в райцентре в 18.20. По улице Чапаева ехала «семерка». Водитель ВАЗа нарушил правило расположения на дороге и съехал на обочину. Там легковушка врезалась грузовик «МАН».

В результате столкновения пенсионер получил травмы, от которых скончался на месте аварии.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото pixbay.com