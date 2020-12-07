В Воронежской области погиб пенсионер после столкновения ВАЗа со стоявшей на обочине фурой
67-летний мужчина погиб в ДТП 6 декабря в Таловском районе Воронежской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария случилась в райцентре в 18.20. По улице Чапаева ехала «семерка». Водитель ВАЗа нарушил правило расположения на дороге и съехал на обочину. Там легковушка врезалась грузовик «МАН».
В результате столкновения пенсионер получил травмы, от которых скончался на месте аварии.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото pixbay.com
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