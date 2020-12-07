Почти бесснежной и аномально холодной будет наступившая рабочая неделя в Воронежской области.

По сведениям синоптиков, местами по ночам столбик термометра может опуститься ниже – 20 градусов. А существенных осадков не предвидится.

Так, в понедельник, 7 декабря, ожидается в основном ясная погода, без осадков. Днем температура воздуха будет на уровне 6-8 градусов ниже нуля. Ветер восточный 3,7 м/с.

Во вторник, 8 декабря, метеорологи обещают ясную погоду, без осадков. Ночью термометры покажут 10-11 градусов мороза. Днем от 3 до 6 градусов ниже нуля. Ветер восточный 3,3 м/с.

В среду, 9 декабря, в регионе также будет безоблачное небо. Осадков синоптики не обещают. Ночью ожидается — 11- 12 градусов. Днем потеплеет до 4-7 градусов ниже нуля. Ветер восточный 3,3 м/с.

В четверг, 10 декабря, будет по-прежнему ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза. Днем -7 — 5 градусов. Ветер юго-восточный 2,9 м/с.

В пятницу, 11 декабря, облачности на небе не предвидится. Осадков тоже. Ночью столбик термометра опустится до 10-12 градусов ниже нуля. Днём на улице будет 6-8 градусов мороза. Ветер восточный 3,5 м/с.