Глава Центра агроаналитики при министерстве Дмитрий Авельцов пообещал россиянам снижение цен на сахар и другие вид продуктов в следующем году. Падение цены на сахар по его мнению связано с тем, что его было на 1.3 млн. тонн больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Также возможно 5%-ное снижение цен на свинину и мясо птицы. Цены на такие продукты, как молоко, сыр, сливочное масло и замороженная рыба останутся в рамках инфляции.

По мнению эксперта, в прошлом году цены на хлеб поднялись примерно на 4-6%, так как были увеличены затраты на его производство. А вот цены на вино в следующем году, повысятся. Это связано с вступлением в силу нового закона о виноградарстве и виноделии, запрещающего использование импортного сырья для изготовления вина. К этому приведут меры по регулированию рынков.

Марина Хоружая