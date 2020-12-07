Сегодня, 7 декабря, в ходе конференции «Медицина и качество» министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил ввести запрет на передвижение между регионами страны, а также внутри регионов. По его мнению, это поспособствует снижению заболеваемости коронавирусом в стране.

Вторая волна коронавируса продолжает набирать обороты, а путешествия россиян внутри страны, способствуют возникновению новых очагов.

Марина Хоружая